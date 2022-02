Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, sono nate numerose manifestazioni contro il conflitto. Di seguito la nota stampa di Amalia Perfetti, Presidente sezione Anpi Colleferro “La Staffetta Partigiana”:

“Lo sappiamo, la soluzione della guerra non ha mai risolto le controversie, le ha solo accentuate. I potenti della terra non vogliono stare dalla parte dei popoli che ne subiscono le conseguenze sotto molteplici forme. Per questo dobbiamo farci sentire e urlare a gran voce: Fermate la guerra!

Appuntamento domenica 27 febbraio a piazza Italia

Numerose realtà associative territoriali aderiscono al richiamo della campagna di mobilitazione nazionale. A Colleferro ci vedremo con un presidio domenica 27 febbraio alle ore 10:30 a piazza Italia.

Il 5 settembre 2021 abbiamo iniziato un percorso con “In Cammino Verso” una rete di associazioni, cittadine e cittadini, per la pace, contro ogni forma di violenza e per la giustizia sociale. Vogliamo continuare, oggi più che mai.

Saremo felici anche di accogliere nuove adesioni al presidio di domenica mattina. Noi ci saremo e invitiamo tutte e tutti a partecipare. Ringraziamo Mauro Biani che ha realizzato per noi la bellissima vignetta della locandina per il nostro presidio (foto in copertina).

Hanno aderito le sezioni Anpi di Colleferro, Genazzano, Labico, Palestrina, Velletri e Zagarolo, Arci ‘Na Radice- Carpineto, Centro islamico per la pace-Colleferro, Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, Chiesa evangelica valdese Colleferro, Associazione Cornalia, Crescendo Insieme, Cuori in ballo, Emergency Colleferro, In Cammino Verso, Legambiente Anagni, Movimento Focolari diocesi Velletri-Segni, Oltre il ponte, Ordine Francescano Secolare Fraternità Regionale del Lazio, Parrocchie di Colleferro di San Gioacchino e Maria Santissima Immacolata, Pax Christi- punto pace – diocesi Velletri-Segni, Scaffale Ambientalista, Resta, Retuvasa”.