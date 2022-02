Ancora giornate di sole e temperature primaverili, con il vento che ha guastato un po’ le feste nel Lazio. Tuttavia, già da questo fine settimana le cose cambieranno. Sono in arrivo infatti pioggia, temperature basse e neve. Scopriamo dove.

Neve e piogge in arrivo nel Lazio: ecco quando e dove

In tutta Italia è in arrivo una perturbazione, che causerà pioggia e neve, sebbene momentanea. Sabato si intensificherà la neve, che arriverà anche nella regione Lazio. Intendiamoci: ci sono già zone innevate in alta montagna e sempre su esse si estenderanno possibili nevicate, ancora non quantificabili in quanto a centimetri. Sempre nella giornata del 26 febbraio, inoltre, sono previsti forti temporali.

La zona del confine tra Lazio e Abruzzo sarà quella più interessati dalle nevicate ad alte quote.

Nella nostra regione sono da escludere nevicate a bassa quota, tuttavia con l’approssimarsi del fine settimana, potremmo essere più precisi con previsioni – anziché proiezioni, ovvero quelle che stiamo facendo – e rappresentare al meglio gli scenari.

Qualora voleste approfittarne per una ciaspolata o comunque un week-end ad alta quota, ricordiamo che la neve è garantita a Terminillo (circa 30 centimetri) e Monte Livata (circa 35). Presente anche in altre zone, ma in maniera minore (ad esempio a Campo Staffi).

La sera e la mattina presto le temperature si abbassano e sono frequenti le zone ghiacciate, anche a basse quote, in questi giorni – come consuetudine da periodo – anche nella regione Lazio. Sulle alte vette, come detto, in questa stagione è facilissimo trovare la neve un po’ ovunque.

Difficile comunque che la nevicata in arrivo sabato cambierà di molto la situazione, poiché le piogge potrebbero incidere facendo sì che non “attacchi” più di tanto. Infatti, questo sabato sono previste piogge sparse in larga parte della regione Lazio. Soltanto circa 24 ore prima sapremo dirvi se saranno anche oggetto di una qualche allerta meteo, ma nella peggiore delle ipotesi, difficilmente si andrà oltre quella di colore giallo.

Temperature che torneranno basse: rispolverate i cappotti pesanti

Se questa settimana ha regalato temperature primaverili, nonostante l’interferenza dei forti venti, già da domenica le cose cambieranno. Le minime si abbasseranno di qualche grado per toccare lo zero già dall’inizio della prossima settimana e permarranno diversi giorni. La buona notizia riguarda invece il maltempo: dovrebbe persistere con prevalenza soltanto nella giornata di sabato, lasciando spazio al sole già da questa domenica.

Difficile fare stime precise parlando di proiezioni sulla durata di questo che appare l’ennesimo colpo di coda dell’inverno, che prima lascia spiragli a un anticipo di primavera, per poi tornare con prepotenza.

Ricordiamo che stiamo parlando di una media delle temperature, perché è ovvio che sulle zone alte anche in questi giorni il -0 la fa da padrone.

Dotatevi di catene e attrezzature adeguate e continuate a seguirci per scoprire con precisione le previsioni del prossimo fine settimana, e non solo.

Foto di repertorio legata a una nevicata del 2018 a Campo Staffi.