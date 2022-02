Ciclista investito a Tivoli. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. L’automobilista è scappato.

Investe un ciclista e poi scappa: autista trovato sul luogo di lavoro

È stato trasportato in codice rosso con un trauma cranico il ciclista investito questa mattina, intorno alle ore 10:45 a Tivoli. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, lungo via di Villa Braschi, un uomo, per circostanze ancora da chiarire, con la sua auto ha letteralmente travolto un uomo in bici.

Invece di prestare soccorso, l’automobilista ha proseguito la marcia. Gli uomini dell’arma, una volta giunta la segnalazione, si sono subito messi alla ricerca dell’uomo e l’hanno ritrovato presso il suo luogo di lavoro.

Il ciclista investito, invece, si trova ricoverato all’Ospedale di Tivoli in codice rosso.