Non si hanno più notizie del signor Almerindo, scomparso da Tivoli Terme: l’appello

Non si hanno più notizie di Almerindo Costantini, di 57 anni, scomparso da Tivoli Terme, da sabato 12 febbraio 2022. L’appello è stato lanciato dalla nota trasmissione Rai, Chi l’ha visto?

L’appello

Almerindo Costantini, 57 anni, vive a Tivoli Terme, in provincia di Roma, con sua sorella. Intorno alle 19:00 di sabato 12 febbraio è uscito di casa a piedi e non è più rientrato. La sorella lo ha sentito per l’ultima volta al telefono verso le 22:00 ma poi l’uomo non è più rientrato a casa. Da quel momento, l’uomo è scomparso e il suo cellulare risulta irraggiugibile. Non ha con sé i documenti ma solo il Green Pass. Il signor Almerindo è un ottimo camminatore e ama fare lunghe passeggiate. Potrebbe essersi spostato in autobus e aver raggiunto Roma; potrebbe chiedere delle sigarette ai passanti.

Al momento della scomparsa, indossava una giacca scura, un maglione grigio, dei pantaloni marroni e un paio di scarpe bianche marca Adidas.

Il signor Almerindo è alto 175 cm e ha occhi e capelli castani.

Chiunque lo avvistasse, è pregato di allertare le Forze dell’Ordine.

Foto presa dal sito di Chi l’ha visto?