“Abbiamo una coscienza del valore “acqua”?” Questo il titolo della nuova lezione/conferenza che si terrà il 5 febbraio nell’ambito dei Dibattiti scientifici del sabato e laboratorio scienza UNITRE. A Colleferro, torna dunque l’atteso appuntamento con la cultura e con la scienza. Scopriamo insieme tutti i particolari.

Colleferro, tornano i dibattiti scientifici del sabato: abbiamo una coscienza del valore acqua?

Causa restrizioni dovute alle regole anti-Covid, ancora una volta il dibattito sarà esclusivamente fruibile online. La conferenza sarà gestita dell’Ing Remo Pelillo e si terrà alle ore 11.00 di sabato 5 febbraio 2022. Per assistervi, basterà cliccare questo link in prossimità dell’orario di inizio dell’evento. https://meet.google.com/eji-qqdy-xuk.

A presentare l’incontro, come sempre, il portavoce del gruppo dei Dibattiti scientifici del sabato a Colleferro, ovvero Mauro Marozza. Ci ha spiegato brevemente in cosa consisterà la conferenza online di sabato prossimo:

“L’acqua (come tutela, accesso e uso) costituirà nei prossimi decenni una delle sfide più impegnative per i singoli individui e per tutte le comunità. Al pari delle altre tre sfide che riguardano l’energia, il suolo e l’aria: questo sarà il Grande Slam.

Nella prima parte delle Conversazioni sull’acqua affronteremo il problema se sia possibile e come coniugare il mito e la scienza, categorie da sempre ritenute alternative ma ambedue parti integranti dell’essere uomo e società”.