Sora, donna inseguita e trascinata: le telecamere mostrano immagini choc

Aggressione brutale ad una donna. È successo la notte tra sabato e domenica a Sora, in via Sant’Apollonia.

Donna aggredita a Sora: il tutto sarebbe stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza

Il fattaccio è avvenuto tra sabato e domenica notte, in una strada secondaria di via Sant’Apollonia, nella periferia di Sora. Le telecamere di videosorveglianza posizionate in una villetta vicina, hanno immortalato una scena agghiacciante.

Le immagini mostravano una violenta aggressione di un uomo ai danni di una donna. La vittima, molto probabilmente, stava cercando di chiedere aiuto ai residenti della zona, suonando disperatamente un citofono. L’uomo, per fare resistenza, ha prima agguantato la donna e poi l’avrebbe sbattuta a terra con violenza e trascinata per diversi metri. Da quello che emerge, la malcapitata sarebbe anche svenuta e portata via dall’aggressore in spalla.

Le Forze dell’Ordine stanno indagando sull’episodio.