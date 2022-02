Sora, ladri in azione in zona Madonna della Figura: rubati gioielli

Ladri in azione in Ciociaria, più precisamente a Sora. Questa volta è toccato ai residenti della zona Madonna della Figura.

Ladri a Sora: cresce l’ansia tra i residenti

Due furti: uno riuscito, l’altro andato male. È successo nella giornata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, a Sora. Nella zona della Madonna della Figura alcuni malviventi sono entrati in due case con l’intento di mettere a segno due colpi. Nella prima casa non ci sono riusciti, in un’altra, invece, hanno portato via gioielli.

Non solo, anche oggetti preziosi dall’importante valore affettivo. Tanti i messaggi di sdegno che stanno arrivando sui social. Sul posto sono subito intervenute le Forze dell’Ordine.