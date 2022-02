Era in servizio di controllo del territorio, la pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale Roma Capitale che, ieri pomeriggio, è intervenuta in via di Tor Bella Monaca per fornire ausilio a quello che appariva essere un automobilista rimasto in panne con il proprio veicolo.

Tor Bella Monaca, pattuglia della Polizia Locale si ferma per un auto in panne: all’interno trovate 26 dosi di sostanza stupefacente

Gli agenti, una volta accostatisi all’auto ferma al centro della strada e con il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo in funzione, hanno però trovato il mezzo privo di persone a bordo e con i finestrini abbassati. Insospettiti, gli operanti hanno subito avviato ulteriori accertamenti dai quali è emersa la provenienza furtiva del veicolo, che veniva pertanto ispezionato.