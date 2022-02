“Oggi alle 17.00 parteciperemo alla manifestazione promossa dalle associazioni e dai cittadini di Tor Bella Monaca contro il narcotraffico per sostenere la i loro percorsi di legalità e giustizia in un territorio in cui la criminalità organizzata gestisce, utilizzando il metodo mafioso, ben 13 piazze di spaccio.

ROMA: CIOFFREDI E VALERIANI “I CITTADINI DI TOR BELLA MONACA IN PIAZZA CONTRO LE PIAZZE DI SPACCIO. OGGI SAREMO CON LORO PER LA LEGALITA’ E LA GIUSTIZIA

Grazie alla robusta azione delle Forze di Polizia, della Prefettura e della Direzione Distrettuale Antimafia, grazie agli importanti interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare da parte della Regione e dell’Ater, i cittadini stanno riconquistando fiducia nello Stato e consapevolezza della necessità di diventare essi stessi protagonisti del cambiamento.

A Tor Bella Monaca ci sono segnali importanti che stanno incrinando il sistema criminale basato sull’assoggettamento e sull’omertà che condiziona drammaticamente la vita degli abitanti in un quartiere ricco di umanità ed energie positive.

Gli organizzatori della manifestazione, realtà associative e abitanti delle torri, ci indicano un percorso che la Regione sta condividendo con coerenza e continuità.

Ci stanno indicando la strada della legalità declinata come impegno per la giustizia sociale, la cultura, i diritti di cittadinanza e la ricostruzione di quei legami sociali in grado di restituire libertà e dignità ai cittadini di Tor Bella Monaca” – conclude così Massimiliano Valeriani- Assessore Regionale all’Urbanistica e Gianpiero Cioffredi – Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.