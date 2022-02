Attenzione all’ultima truffa che gira per SMS. “Un dispositivo risulta commesso al conto”.

Occhio alla truffa dell’Istituto di credito

A segnalare la notizia è stata la pagina Twitter di “Chi l’ha Visto?”. In queste ore sono tanti gli utenti che stanno segnalando un SMS truffa. All’interno di questo messaggio c’è scritto “Un dispositivo risulta connesso al conto”. Legato al messaggio c’è un link per verificare l’accesso non autorizzato all’home-banking.

Niente di più falso, si tratta di un tentativo di phishing. Si invitano gli utenti a non cliccare su nessun link e a cestinare l’SMS.