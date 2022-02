Pronta risposta, provocativa, da parte di alcuni alunni del liceo scientifico Augusto Righi, di Roma, che hanno deciso di entrare a scuola vestiti in minigonna e top.

“Ma che stai sulla Salaria?” : i ragazzi si ribellano ed entrano a scuola in minigonna e top

È di qualche giorno fa l’episodio che è salito alla ribalta delle cronache dopo che una professoressa ha attaccato una sua alunna, secondo lei poco vestita. “La sorpresa è stata vedere tanti compagni maschi vestirsi da ragazza per solidarietà. È questo il messaggio che volevo far arrivare. I tempi sono cambiati, come abbiamo dimostrato. Quella frase mi ha offesa e la scelta migliore era riferirla alla preside e alle mie compagne” – così ha commentato la vicenda l’alunna interessata in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

La polemica, però, non si è fermata. Sulla nota pagina social “Welcome to Favelas”, sono stati fotografati alcuni ragazzi che, in segno di protesta, hanno deciso di indossare top e minigonna e, al suono della campanella, sono entrati a scuola.