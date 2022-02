Dramma a Ciampino, incendio in una villetta: donna muore intossicata

Dramma a Ciampino, in via Cappalonga. Nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio in una villetta. Morta una donna di 47 anni.

Incendio in una villetta a Ciampino: morta una donna

È successo ieri, intorno alle ore 19;30. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni dl caso, all’interno di una villetta bifamiliare è scoppiato un brutto incendio. Prima la nube e poi le fiamme, hanno fatto si che la donna (colombiana di 47 anni) iniziasse a correre verso la mansarda per cercare di fuggire dal rogo.

Giunti sul posto, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno ritrovato la vittima a terra e subito l’hanno soccorsa. Portata in ospedale, al Policlinico Tor Vergata, la 47enne mostrava subito un quadro clinico piuttosto preoccupante, proprio a causa del fumo inalato. Poco dopo, purtroppo, è morta.

Al vaglio degli inquirenti i motivi dell’incendio.