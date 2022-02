Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono in arrivo nuove assunzioni in Leroy Merlin. Le figure ricercate sono diverse. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Nuove assunzioni in Leroy Merlin: ecco le figure ricercate per le quali sarà possibile inviare la candidatura. Le selezioni riguarderanno molte regioni d’Italia visto che il gruppo francese vanta sedi su tutto il territorio nazionale. Leggete di seguito per individuare le figure ricercate e visitate questa sezione per essere sempre aggiornati sulle offerte di lavoro di Leroy Merlin.

Posizioni aperte

Le sedi interessate dalle ricerca sono tante così come numerosi sono i ruoli ricercati. Eccone alcuni:

CONSIGLIERI DI VENDITA

Requisiti: orientamento al cliente, esperienza pregressa sarà considerata un plus

Sedi di lavoro: Bologna, Piacenza), Udine, Roma, Ciampino, Genova), Brescia, Rozzano, Nova Milanese, Agrate, Solbiate Arno, Pavia, Brescia, Busnago, Lissone, Pantigliate, Curno, Corsico, Torino e tante altre ancora

HOSTESS / STEWARD RELAZIONE CLIENTE

Requisiti: diploma a indirizzo tecnico professionale o, preferibilmente, laureati. Almeno 3 anni di esperienza pregressa nel settore Retail o GDO

Sedi di lavoro: Palermo, Brescia, Verona, Roma, Bari, Collegno (Torino), Rozzano (Milano), Livorno, Corsico (Milano), Busnago (Milano), Baranzate (Milano), Torino, Solbiate Arno (Varese), Bologna, Udine, Marcon (Venezia), Savignano sul Rubicone (Rimini), Pantigliate (Milano), Carugate (Milano)

VENDITORI SPECIALISTI

Requisiti: laurea in Architettura o Interior Design, esperienza come geometri, venditori e/o agenti di Commercio esperti. Esperienza minima di 3 anni come venditore/progettista di show room o di arredamento di interni, e conoscere i principali strumenti di progettazione

Sedi di lavoro: Torre Annunziata, Bologna, Casalecchio, Savignano sul Rubicone, Piacenza), Udine, Roma, Ciampino, Ancona, Bari, Casamassima, Mesagne e tante altre ancora

Per consultare tutte le offerte di lavoro di Leroy Merlin visitate il sito ufficiale del gruppo.

Come candidarsi

Nuove assunzioni in Leroy Merlin: ma come candidarsi? Selezionate il ruolo che vorreste ricoprire e usate il pulsante verde che troverete al centro della pagina per inviare la vostra candidatura.