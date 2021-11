Montelanico, fioccano le prime multe grazie alle fototrappole

Le fototrappole installate sul territorio di Montelanico stanno funzionando già da diverse settimane e già arrivano i primi frutti.

Montelanico, arrivano le prime multe grazie alle foto trappole

Nello specifico, multe. Diverse le persone ritratte dalle telecamere a sporcare la città e per evitare che se ne aggiungano altri, questo deterrente si sta dimostrando più che valido.

“Per il bene di tutti quanti e per la salvaguardia del nostro territorio, evitiamo di ripetere scene come queste” – spiega in un post l’Amministrazione Comunale. Diteci la vostra.