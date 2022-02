Alle ore 8,50 di ieri c’è stato un incendio in zona Tor Sapienza. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono state inviate in via Collatina, civico 223, a Roma.

I fatti

Il loro intervento si è reso necessario a causa delle fiamme divampate all’interno di un appartamento, ubicato al terzo piano di una palazzina. Durante la fase di spegnimento, quattro vigili del fuoco, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di alcuni condomini rimasti intrappolati nelle loro abitazioni per il denso fumo sono rimasti intossicati dopo aver offerto alle persone in difficoltà i loro autoprotettori (apparecchi che permettono una respirazione autonoma e isolano totalmente l’operatore dall’ambiente esterno). Questo ha permesso di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate, ma ha fatto sì che gli eroici vigili del fuoco rimanessero intossicati.

Completate le operazioni di recupero dei condomini, i quattro vigili del fuoco (più una persona residente in uno degli appartamenti della scala) sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 in codice rosso, per via dell’abbondante quantità di fumo inalato. L’abitazione andata a fuoco è stata messa sotto sequestro. Sul posto sono intervenute quattro Aps, un’autoscala, un’autobotte, carro teli, carro autoprotettori. E’ inoltre intervenuto il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. Ma come stanno oggi i vigili del fuoco ricoverati ieri? Ce lo dice l’Assessore alla Sanitò, Alessio D’Amato:

COVID: D’AMATO, ‘DIMESSI VIGILI DEL FUOCO INCENDIO A TOR SAPIENZA, STIMA E VICINANZA DEL SERVIZIO SANITARIO’

“Questa mattina ho contattato telefonicamente il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Prefetto Laura Lega in merito all’incendio divampato nella giornata di ieri a Tor Sapienza e al gesto eroico compiuto dagli uomini dei Vigili del fuoco. Mi sono personalmente sincerato, con le nostre strutture sanitarie, delle condizioni di salute dei vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio e sono stati tutti dimessi dopo gli accertamenti del caso. Voglio rivolgere agli operatori dei vigili del fuoco tutta la stima e la vicinanza del Servizio sanitario regionale”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.