Stamattina sono due gli incendi avvenuti a Roma e se in un caso una persona ha perso la vita, nell’altro si registrano cinque persone intossicate. Il primo è avvenuto in zona Appio Latino e a morire è stato un 66enne. L’altro incendio è avvenuto a Tor Sapienza, in un appartamento al terzo piano di un condominio di via degli Armenti. Le fiamme, divampate anche all’esterno dell’appartamento, sono state immortalate anche dai vicini di casa.

Incendio a Tor Sapienza oggi: cinque persone intossicate

Intorno alle 8:30 di questa mattina, martedì 15 febbraio 2022, è scoppiato il rogo. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto si sono recati i soccorsi, allertati proprio dai residenti del quartiere.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il 118. Sono state necessarie alcune ore per spegnere le fiamme e il palazzo è stato temporaneamente evacuato. Ancora da valutare i danni riportati dalla struttura. Intanto, l’inquilino della casa andata a fuoco è stato trasportato dai sanitari presso il policlinico di Tor Vergata dopo aver inalato il fumo. Sono invece quattro i Vigili del Fuoco ricoverati per gli stessi motivi, oltre a un agente di Polizia.

Due di loro sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Giovanni. L'agente di polizia, stamattina libero dal servizio, è stato portato al Vannini, ma le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione. L'uomo è stato tra i primi a intervenire in aiuto delle persone rimaste intrappolate nella palazzina.

Foto di repertorio