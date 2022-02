Spaventoso incendio a Pietralata: in fiamme un capannone e alcune baracche

Dalle ore 10:30 circa di oggi, 16 febbraio 2022, la Squadra Operativa VVF 6/A con l’ausilio di due autobotti e il TA/6, stanno intervenendo in Via del Casale Rocchi, per l’incendio di alcune baracche e un capannone con all’interno materiale edile.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio verso le strutture poste nelle vicinanze.

Durante le operazioni di spegnimento è stata trovata una fossa con all’interno materiale di risulta.

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

