Pietralata. Sorpresi a rubare nelle auto in sosta: due persone in manette

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato due persone, un 48enne del Bangladesh, senza fissa dimora, e un 35enne italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto su auto in concorso.

La vicenda

La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di alcuni abitanti del posto, i Carabinieri sono intervenuti in via Vacuna dove hanno sorpreso i due mentre tentavano di forzare lo sportello di un’autovettura parcheggiata in strada e li hanno immediatamente bloccati.

Ad esito della perquisizione personale, i complici sono stati trovati in possesso di una torcia e arnesi atti allo scasso, nonché documenti – una carta di credito ed una carta Postepay – risultati oggetto di furto consumato lo scorso 18 dicembre, pertanto sono stati anche denunciati a piede libero per ricettazione. Nei pressi dell’autovettura forzata, i Carabinieri hanno notato che su altri due veicoli erano presenti i medesimi segni di effrazione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le auto di piazzale Clodio.