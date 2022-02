Concorso Esercito 2022: bando per 6mila volontari

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un Concorso nell’esercito Esercito: bando 6000 Volontari VFP1 in ferma prefissata di un anno. Di seguito vi forniamo tutte le indicazioni utili sui requisiti e su come fare per candidarsi in modo corretto. Tre le date di scadenza entro cui inviare la domanda: 10 marzo per il 1° blocco, 31 maggio per il 2°, 30 agosto per il 3° blocco.

Requisiti

I requisiti generali per poter prendere parte al concorso Esercito 2022 sono i seguenti:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

età compresa tra i 18 e i 25 anni

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico-fisica

possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore)

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

aver tenuto condotta incensurabile

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

idoneità psico-fisica

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata attraverso l’apposita procedura accessibile dal portale del Ministero della Difesa. Cliccando sul bottone rosso che riporta la scritta “PARTECIPA” potrete inviare la vostra domanda in via ufficiale.