Oggi, 15 febbraio 2022, alle ore 7:50 la S.O. ha inviato presso via M.Amari, a Roma la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano(3/A) con al seguito l’autoscala(AS1) e il carro degli autoprotettori, per l’incendio di un appartamento ubicato al primo piano in una palazzo di quattro.

Incendio in un appartamento in zona Appio Latino: morto un uomo

Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, un uomo di 66 anni. L’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro.

Sul posto era presente anche il personale del 118 e le Forze dell’Ordine, per quanto di loro competenza. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.