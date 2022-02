Colle degli Abeti, iniziato lo sgombero dell’insediamento abusivo

Uno dei problemi che il CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti si era prefissato di risolvere era quello dello sgombero dell’insediamento abusivo.

Ecco la nota del CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti

Per noi del comitato, se domani andrà tutto bene, sarà un triplice vittoria in quanto 1) verrà effettuato lo sgombero a tutela degli occupanti dell’insediamento abusivo. 2) verrà bonificata tutta l’area circostante la scuola Romero/Ciriello dove i bambini erano costretti ad assistere a questo scempio ogni giorno. 3) effettuati sgombero e bonifica l’area ( Viale Don Giuseppe Puglisi ) verrà affidata ad Astral per l’apertura del cantiere che vedrà ultimare un opera importante l’interasse di quartiere che ci collegherà al vicino quartiere di ponte di nona nuova permettendoci di avere spostamenti più veloci e sicuri, strade alternative oltre alla solita e poco sicura Via Saliola e alla completa rimodulazione del trasporto pubblico.

Era un problema che il CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti si era prefissato di risolvere. Il tutto si è reso possibile grazie all’intervento del Presidente del 6 Municipio Nicola Franco che si è attivato prontamente coinvolgendo tutti gli enti interessati, subito dopo essere stato eletto.