Fine settimana in cui la neve c’è stata sulle alte vette del Lazio e in cui il tempo ha iniziato a cambiare. Quella di oggi, 14 febbraio e quella di domani, martedì 15 febbraio 2022, saranno giornate in cui la pioggia la farà da padrone. Ma ci sarà anche neve? Scopriamo insieme dove nevicherà.

Previsioni neve oggi e domani

Nella giornata di San Valentino sono le solite le zone più innevate nel Lazio.

Le zone più innevate oggi

Monte Livata 35 centimetri di neve

Terminillo 20 centimetri di neve

Le zone più nevose domani, martedì 15 febbraio 2022

Diverse le zone in cui la neve scenderà copiosa. Come sempre, la zona più innevata del Terminillo sarà quella in cui nevicherà in maniera corposa. Sono previsti circa 25 centimetri di neve per la giornata di domani. A Campo Staffi sono previsti circa 21 centimetri di neve. A Campo dell’Osso e Campo Catino dovrebbero cadere fiocchi bianchi per circa 20 centimetri. A Forca d’Acero sono previsti circa 18 centimetri di coltre bianca. Infine, a Campaegli e Monte Livata sono previsti circa 13 centimetri di neve.

Le zone più fredde domani, martedì 15 febbraio 2022

A Campocatino sono previsti – 6 gradi centigradi, così come a Campo dell’Osso e Campo Staffi. Temperature bassine anche su altre vette, tra queste segnaliamo: – 5 a Leonessa, – 4 a Rocca di Cave, – 3 a Terminillo e Capranica Prenestina.

Dunque, la neve scenderà copiosa domani ad alte quote. Tuttavia, è previsto anche maltempo: questo farà sì che nelle zone meno innevate la neve attacchi di meno. Già nella giornata di mercoledì il bel tempo dovrebbe comunque tornare, ma attenzione al prossimo fine settimana: potrebbe tornare nuovamente la pioggia. Ricordiamo a prescindere che è sempre bene (oltre che obbligatorio) avere le catene da neve a bordo e il giusto abbigliamento per affrontare non solo le basse temperature, ma anche per muoversi al meglio tra la neve.

Nevicherà a quote basse nel Lazio?

La neve non dovrebbe cadere a quote basse nella regione Lazio. Mentre nel Nord-Italia sono previste sorprese, nel Centro-Italia non dovrebbero esserci, almeno per questi giorni. E a Roma? Niente neve nella Capitale nelle prossime ore. Non escludiamo che nelle prossime 2/3 settimane possa comunque capitare. Restate sintonizzati per scoprirlo.

Foto di repertorio legata a una nevicata in provincia di Frosinone nel 2018