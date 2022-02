Ancora poco meno di due mesi circa per godersi al meglio la neve nella regione Lazio.

Sulle basse quote nevicherà questo week-end? E a quote collinari? Di certo, nevicherà sulle alte vette del Centro Italia. Andando avanti nell’articolo, scopriremo dove e se ci sono speranze anche di vedere neve in pianura il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. Le previsioni per domani.

Come sempre, le zone più turistiche e innevate sono le stesse: Monte Livata e Terminillo. Entrambe saranno ancora imbiancate questo week-end e sono i luoghi in cui andare sul sicuro.

Località più innevate, dove trovare sicuramente neve tra sabato e domenica

Monte Livata 35 cm

Terminillo 20 cm

Domani, sabato 12 febbraio 2022, è prevista neve sulle suddette zone, ma anche su altre vette del Lazio. Tuttavia, non dovrebbe nevicare più di tanto. A favorire che i bianchi fiocchi “attacchino” sul terreno anche le condizioni meteo. Per questo fine settimana infatti non è prevista pioggia.

Località dove nevicherà sabato 12 febbraio 2022

Campo Catino 2,5 cm

Campo dell’Osso 2 cm

Campo Staffi 1 cm

Monte Livata 1 cm

Forca d’Acero 0,5 cm

Come visto, sono pochi i centrimetri di neve previsti in queste zone. Se volete godervi un po’ di neve, vale la pena farci un giro, sempre muniti di catene sulle gomme dell’automobile, di doposcii e attrezzatura adeguata. Monte Livata e Terminillo sono e restano comunque le zone più innevate del Lazio in questo periodo. Farà freddo domani?

Località più fredde domani nel Lazio

Campocatino – 6 gradi

Campo Staffi – 4,5 gradi

Campo dell’Osso – 4,5 gradi

Terminillo – 4 gradi

Queste sono le vette con temperature più basse, per cui è necessario vestirsi in maniera da combattere il freddo.

Nevicherà anche a quote collinari o a basse quote nel fine settimana? La risposta è no. Difficilmente ci saranno sorprese per questo week-end e la neve non arriverà da noi. L’unico modo per vederla è “inseguirla” sulle alte vette.

Non escludiamo che entro la fine del mese potrebbero esserci novità da questo punto di vista.