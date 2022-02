Trullo, quartiere sconvolto per la morte di zia Ida: era una star dei social

Dramma al Trullo, a Roma, dove è morta carbonizzata una signora di 85 anni: è stata ritrovata sulla poltrona di casa.

Il trullo piange zia Ida: era benvoluta da tutti

Il quartiere di Roma è ancora sotto choc per la morte di zia Ida, vera e propria star del Trullo. Sui social, da diversi giorni, molte persone stanno ricordando la signora di 85 anni ritrovata morta carbonizzata in casa.

Un’abitazione molto conosciuta anche grazie a suo nipote che pubblicava diversi video con sua zia. Ricordata da tutti come una persona simpatica e solare, zia Ida lascia un grande vuoto per tutti, come testimoniano anche le decine di miglia di messaggi arrivati su Facebook.

Ancora non sono chiare le dinamiche

Come viene confermato anche dai Vigili del Fuoco, al momento ancora non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio. Le autorità competenti stanno indagando sul caso.