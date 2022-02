Roma, incendio in zona Trullo: morta un’anziana di 85 anni

Alle ore 20:00 circa di ieri sera, venerdì 11 febbraio, due squadre operative VVF con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in Viale Ventimiglia per un incendio in un appartamento al pianoterra di una palazzina.

Incendio in zona Trullo, in viale Ventimiglia: morta una donna di 85 anni

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una camera, dove seduta su una poltrona, c’era una persona di 85 anni di sesso femminile trovata carbonizzata. 118 sul posto per quanto di loro competenza.

