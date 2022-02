Preoccupa la situazione in Ucraina: la Farnesina invita tutti gli italiani presenti nel Paese a rientrare in via precauzionale.

Crisi Ucraina: la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Le parole del ministro Di Maio

I circa duemila italiani che vivono nel Paese, la maggior parte dei quali nella capitale Kiev, sono stati invitati a salire su un aereo commerciale e tornare in Italia il prima possibile: lo ha comunicato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

A chi è in Italia ma in procinto di partire verso l’Ucraina è stato richiesto di “posticipare tutti i viaggi non essenziali”, in particolare quelli ” a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk, Lugansk e in Crimea”.

Inoltre, l’ambasciata italiana in Ucraina resta attiva ma è stato deciso di far rientrare tutto il personale non essenziale.

Tramite un post social, il ministro Di Maio aggiunge: “L’Italia riconosce pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina ed è impegnata in stretto raccordo con gli alleati Nato e UE nella definizione di una posizione di fermezza e – al contempo – nel perseguimento di una soluzione diplomatica della crisi attraverso il mantenimento di canali di dialogo con Mosca, nell’auspicio che arrivino segnali concreti di de-escalation”.

Foto presa dalla pagina Facebook di Luigi Di Maio