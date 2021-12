Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Stazione di Gavignano (foto in copertina), impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e di quelli connessi con lo spaccio di sostanze stupefacenti, in Colleferro, hanno arrestato un 41enne di Segni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I militari sono intervenuti in Via Latina, a seguito di segnalazione di una persona in stato di ubriachezza che molestava la clientela di alcuni esercizi pubblici. L’uomo per sottrarsi al controllo ha reagito spintonando i Carabinieri e ha sferrato un calcio alla testa a un Carabiniere, procurandogli lievi lesioni.

Il 41enne è stato poi bloccato e, prima di essere condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Colleferro, in considerazione del suo stato di agitazione, è stato trasportato da personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro dove gli hanno riscontrato un tasso alcolemico elevatissimo oltre alla positività agli stupefacenti (cocaina e cannabinoidi).

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il 41enne è stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, con pena accessoria dell’obbligo di dimora nel comune di Segni con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20.00 e alle 05.00.

Foto stazione di Gavignano