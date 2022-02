Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:30 Tg1

20:30 Soliti Ignoti

21:25 Doc – Nelle tue Mani 2×07-08 1a Tv

23:45 Porta a Porta

Rai 2

18:50 Olimpiadi Pechino 2022 Magazine

19:40 911 3×02

20:30 Tg 2

21:00 Tg2 Post

21:20 La mossa del pinguino

23:20 Anni 20



Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:20 Che Succ3de?

20:45 Un Posto al Sole

21:20 Caterina Caselli – Una vita, cento vite

23:05 L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo



Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:30 Striscia la notizia

20:50 Juventus – Sassuolo

23:45 Ubriachi d’amore



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 2

20:30 NCIS 8

21:20 Harry Potter e l’ordine della Fenice

00:20 Chucky 1×04 1a Tv

Rete 4

19:30 Tempesta d’amore 1a tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Diritto e Rovescio

00:45 Grazie zia

La7

18:00 Lie to me

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:30 Piazzapulita

00:00 Tg

Tv8 (Sky 125)

19:30 4 Hotel

20:30 Guess My Age 1aTv

21:30 Ignoto 1 – Yara DNA di un’indagine 2 puntate)

23:30 Il delitto Varani

Nove (Sky 149)

19:30 Little Big Italy

20:30 Deal with It

21:25 Nemico Pubblico

00:00 Whitney Houston – Stella senza cielo

Guida Tv Giovedì 10 febbraio 2022 – Serie tv e Film stasera in tv

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Hudson & Rex 1×01-02-03

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 1×01-02-03 Giallo (ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Shetland

(ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Closer 7×15-16

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110) ore 21:15 Terminator The Sarah Connor Chronicles 1×07-08

(ch. 110) ore 21:15 1×07-08 Sky Serie (ch. 112) ore 21:05 Young Rock 1×10-11 + Mr. Mayor 1×08-09

(ch. 112) ore 21:05 1×10-11 + 1×08-09 Sky Investigation (ch. 114) Il giustiziere 1×02

(ch. 114) Fox (ch. 116) ore 21:00 I Simpson 27×14-15-16

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 300 L’alba di un impero

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 I Combattenti

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Hostage

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 The Code

Tv2000 (ch. 28 dtt 18 TivùSat 157 Sky) ore 21:10 Little Forest

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Taxxi 3

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:00 Terapia e pallottole

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Magic Mike XXL

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Perfetti sconosciuti



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Paul

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Sweet Virginia

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 La paranza dei bambini

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Corto Circuito

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I fratelli Grimm e l’incantevole strega Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Aquaman Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Mistero a Crooked House Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Come lo sai Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Nest Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Nel bagno delle donne

