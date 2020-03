Stephen King commenta ZeroZeroZero su Twitter

ZeroZeroZero è una delle serie tv evento del 2020 e su questo ormai non ci sono più dubbi. Dopo la conclusione della prima stagione infatti gli appassionati non sono riusciti a trattenere il proprio entusiasmo, ma anche i consensi da parte della critica sono stati tantissimi.

La cosa di certo non ci sorprende più di tanto: già dalla presentazione dell’anteprima mondiale in occasione della 76° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia questa serie aveva riscosso grandissimo successo. Ad essere lodati dalla critica, oltre alle scelte registiche, sono state anche le interpretazioni ed effettivamente ZeroZeroZero è un vero capolavoro. Se questo non dovesse bastare, anche il grande Stephen King ha espresso il suo parere sulla serie tv di Sky, dichiarando su Twitter che sarà difficile vedere qualcosa di più bello quest’anno.

ZeroZeroZero: la trama della serie Tv evento 2020

Con la serie di ZeroZeroZero il regista Stefano Sollima (lo stesso di Romanzo Criminale e Gomorra) affronta un tema delicato quanto intricato: quello del narcotraffico internazionale. Al centro della narrazione c’è il viaggio di un carico di cocaina attraverso 3 continenti, acquistato da un potente clan della ‘ndrangheta. Ad inserirsi nei loschi giochi di potere che ruotano intorno al traffico di droga è la famiglia Lynwood, che si ritrova a gestire rapporti con i peggiori criminali.

ZeroZeroZero è quindi una serie tv che affronta il tema del narcotraffico e lo fa in modo estremamente coinvolgente, sviluppando una trama che non ha nulla a che vedere con le solite storielle sul commercio illegale di droga e va ben oltre.

Una serie avvincente che ci tiene con il fiato sospeso e ci spinge a tratti alla riflessione. Sicuramente da non perdere, perché come ha detto Stephen King, difficilmente si vedrà qualcosa di più bello nel 2020.

Stephen King: la miglior serie tv del 2020

Stephen King non ha potuto fare a meno di esprimere la sua approvazione per ZeroZeroZero, che a quanto pare è piaciuta tantissimo anche a questo straordinario regista. Su Twitter ha infatti commentato così la serie tv: “Difficile credere che quest’anno vedrò qualcosa di meglio di questo. Fa vibrare le ossa, è agghiacciante, terrificante, epico. Dane DeHaan e Andrea Riseborough sono incandescenti”.

Se quindi i giudizi positivi della critica in occasione dell’anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia non vi bastano, ascoltate le parole di uno dei registi più famosi del mondo. ZeroZeroZero è un vero e proprio capolavoro che merita di essere gustato: una serie tv davvero imperdibile.

Dove vedere ZeroZeroZero in streaming

La prima stagione di ZeroZeroZero, la serie tv evento del 2020, si è da poco conclusa: gli 8 episodi sono andati in onda in prima serata su Sky Atlantic. Se però ve la siete persa non c’è nessun problema perché potete guardarla in streaming su SkyGo e su NOW TV. Trovate tutti gli episodi e siamo sicuri che anche voi non riuscirete a fermarvi: ZeroZeroZero crea dipendenza e viene voglia di divorare una puntata dietro l’altra. Probabilmente nel giro di un paio di giorni ve la guarderete tutta.