I militari della Compagnia di Anagni, in ottemperanza dell’ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone lo scorso 4 febbraio, hanno tratto in arresto un 44enne residente nel circondario, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 2, mesi 2 e giorni 26 di reclusione per i reati di tentato omicidio, violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e violenza sessuale.

Tentato omicidio: doveva scontare una pena di 2 anni

L’arrestato, espletate le formalità rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Anagni in attesa di disposizioni per la traduzione presso una casa circondariale.