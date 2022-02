In onda sul canale RAI Scuola (146 del DTT), dal 7 al 18 febbraio, una serie di venti videolezioni dal titolo “Laboratorio Scuola”, dedicate alla nuova didattica e al mondo digitale: la sesta puntata del 09 febbraio, alle ore 11:30 e alle ore 15:30, vedrà protagonista il Liceo “Dante Alighieri” di Anagni, che proporrà un saggio di didattica innovativa e di originale utilizzo degli spazi scolastici.

Il Liceo “Dante Alighieri” di Anagni protagonista su Rai Scuola

L’Alighieri, infatti, è stato selezionato da RAI Scuola tra i migliori Istituti a livello nazionale, per l’approccio innovativo all’uso delle nuove tecnologie digitali nella didattica e per le efficaci strategie di apprendimento nell’integrazione di attività in presenza e on line, utilizzate in un contesto emergenziale ma con l’occhio volto al futuro, in vista del recupero della partecipazione e motivazione degli studenti al di là dell’emergenza pandemica.

Al centro dell’attenzione mediatica una nuova app di gestione digitale della biblioteca creata dai proff. Paolo Tomei e Giancarlo Brocca.

Ed è proprio alle Biblioteche scolastiche e ad altri spazi e tempi legati anche ad attività trasversali e non curricolari, che costituiscono una premessa indispensabile per lavorare con successo sugli interessi personali di studentesse e studenti, che sarà dedicata la puntata n. 6 di “Laboratorio scuola”, sul tema “Terzi spazi e terzi tempi nel lavoro on-line: l’importanza degli interessi personali”.

