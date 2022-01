Laurentina, incendio in una capannone nella notte: evacuata una famiglia

Alle ore 2.30 di questa notte quattro squadre del Comando di Roma , 22A, AB13, TA6, 32A,sono intervenute per incendio di capannone adibito a sala da ballo in Via Laurentina Km 31.500.

Ecco cosa è successo in zona Laurentina: incendio in un capannone

L’intervento di spegnimento è durato circa 4 ore per via di materiali di vario genere e suppellettili trovati all’interno del locale.

A causa del notevole fumo sviluppato è stata precauzionalmente evacuata la famiglia domiciliata sopra lo stesso edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.