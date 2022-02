Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la notizia dello stato di agitazione all’interno della Asl Roma 5 proclamato da alcune sigle sindacali (clicca qui per leggerlo). A tal proposito, arriva la risposta del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. Leggiamo le sue parole:

Colleferro, il Sindaco risponde sulla situazione interna alla Asl Roma 5

“Mi è giunta notizia della proclamazione da parte delle sigle sindacali FP CGIL e UIL FPL dello stato di agitazione dei lavoratori in merito al mancato confronto della direzione della ASLRoma5 sui temi della sicurezza del lavoro e organizzazione del personale.

In un territorio che da anni accusa ritardi nell’organizzazione delle strutture sanitarie presenti, mi sembra assurdo che le richieste di confronto su temi come sicurezza e organizzazione del personale non abbiano avuto risposta.

Vista la situazione sanitaria di questi ultimi due anni, appoggio pienamente la protesta in atto e auspico una totale e risolutiva collaborazione tra azienda e sindacati manifestanti, in modo da giungere ad una conciliazione che soddisfi le legittime richieste dei lavoratori e degli utenti” – conclude Sanna.