Nell’ambito delle consuete attività di controllo sulle discariche abusive, la Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro un’area di 2600 metri quadri nel quartiere La Rustica.

All’interno dell’area di 2600 mq trovate bombole del gas, elettrodomestici e materiali di cantiere

All’interno del sito, sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico, gli agenti del V Gruppo “Casilino” hanno constatato lo sversamento illegale di rifiuti speciali e pericolosi: bombole del gas, estintori in disuso, elettrodomestici, tonnellate di calcinacci, pneumatici e materiale vario di cantiere.

Individuato il responsabile, 57enne di nazionalità italiana, denunciato all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.