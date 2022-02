Fuga di gas in zona Tuscolano-La Rustica: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, 2 febbraio 2022, dalle ore 9.00 circa, la Sala Operativa VVF ha inviato tre squadre nel quadrante Tuscolano-LaRustica per fuga di gas.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La 12A sta intervenendo presso un asilo in Via Montona, l’APS 10A sta effettuando rilevamenti su sede stradale in Via Yambo ed il CRRC sta operando in Via dei Fiorentini in prossimità della scuola media “ed il plesso scolastico lì vicino.

Non ci sono persone coinvolte.

Aggiornamento

Le rilevazioni strumentali hanno dato esiti negativi nei siti esaminati dai Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio