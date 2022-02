La stagione dei parchi di divertimento, sempre Covid permettendo, sta quasi per tornare a risplendere. A tal proposito, Cinecittà World cerca personale. Scopriamo insieme quali e quante sono le posizioni aperte e come fare per candidarsi a ciascuna di esse.

Cinecittà World, posizioni aperte nel parco divertimenti di Roma 2022

Sono tantissime le posizioni aperte in Cinecittà World per questo inizio di 2022. Si va dagli addetti alle attrazioni, agli addetti ai negozi, ma si cercano anche cuochi, addetti alle pulizie, tutor per percorsi didattici, assistenti bagnanti, aiuto cuochi/gastronomi, banchisti e cassieri, steward, guide botaniche, animatori per feste di compleanno, manutentore meccanico, manutentore idraulico, addetti al telemarketing, addetti alla biglietteria, stage/tirocinio risorse umane, camerieri, artisti (attori, cantanti e ballerini), animatori per horror house, e infine un tecnico audio, video e luci.

Ricordiamo che il parco riaprirà le porte a partire dal 19 marzo 2022.

Clicca qui per visualizzare le suddette posizioni aperte. A questo punto ti resta che cliccare su quella di tuo interesse per verificare quali sono i requisiti richiesti e le condizioni proposte. Infine, non resta che candidarti compilando il form, inserendo eventualmente una tua immagine e il tuo CV accompagnato da una lettera motivazionale. Buona fortuna!