McDonald’s cerca personale a Velletri, Pomezia, Aprilia e Roma

La nota catena McDonald’s è alla ricerca di personale da inserire in organico. Tante le posizioni aperte, tra queste c’è Roma, Aprilia e Velletri.

Posizioni di lavoro in McDonald’s

McDonald’s è una delle realtà più importanti d’Italia. Il suo piano di investimenti è enorme, tanto che in tutto il territorio nazionale stanno aprendo diversi punti vendita, utili per assumere e trovare posti di lavoro. Le opportunità di lavoro McDonald’s sono rivolte, generalmente, anche a giovani senza esperienza. Per lo più si ricercano camerieri, addetti sala, cassa e cucina, e hostess e steward, ma anche responsabili.

Ecco le posizioni di lavoro:

Roma Annibaliano: Restaurant Manager

È responsabile dell’organizzazione dei turni, della qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione dei Clienti.

Svolge in autonomia le procedure operative del ristorante, mantenendo costantemente gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto;

Supervisiona e coordina tutte le postazioni (Cucina, Cassa, McCafé, Kiosk, Delivery e Magazzino) rispettando le procedure di sicurezza previste;

Gestisce l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante le fasce orarie della giornata e verifica che durante il turno siano mantenuti gli standard critici per tempi di tenuta del prodotto, velocità e qualità del servizio, qualità del prodotto, igiene e sicurezza del cibo

Organizza la formazione dei nuovi Collaboratori, ne segue e ne valuta le performance.

Pomezia Castelli Romani: Addetto Ristorazione​-​Crew

Velletri: Addetto Ristorazione​-​Crew

Aprilia: Addetto Ristorazione​-​Crew

Come fare per inviare il Cv?

Gli interessati alle future assunzioni McDonald’s e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, McDonald’s “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online