Nella puntata che sta per andare in onda su RaiNews24 alle 14:45, si parlerà degli stabilimenti della Avio di Colleferro. Qui, da tempo si costruiscono i pezzi per i lanciatori Vega.

Avio di Colleferro, a breve il debutto dei nuovi lanciatori Vega C

Fra pochi mesi, sarà Vega C a debuttare. Nel caso non riusciste a vedere il breve report che andrà in onda fa pochi minuti, non potete perdere la replica, che andrà in onda sempre oggi, alle ore 20:45.

L’avio di Colleferro e i suoi stabilimenti saranno oggetto della rubrica Futuro 24. Presumibilmente, il nuovo lanciatore Vega C sarà pronto verso gli ultimi mesi del 2022. La trasmissione sarà comunque reperibile tramite sito e app della Rai.

