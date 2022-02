Un altro ragguardevole successo per il polo liceale anagnino, unico nella Provincia di Frosinone autorizzato dal Ministero dell’Istruzione a sperimentare un percorso di quattro anni per l’indirizzo scientifico

Con grande soddisfazione di tutta la comunità scolastica, il Liceo “Dante Alighieri” di Anagni sarà l’unico tra le scuole statali della provincia di Frosinone a sperimentare dall’a.s. 2022-23 un percorso di 4 anni nell’indirizzo scientifico (autorizzato con DDG USR Lazio n. 55 del 24/01/2022).

“Si tratta di un percorso sperimentale, basato su una programmazione per competenze, quello che verrà attivato nell’indirizzo scientifico dall’a.s. 2022/23, con un curricolo che prevede nel quadriennio quasi lo stesso monte ore curricolare del percorso quinquennale, da svolgersi sempre in regime di settimana corta – spiega il Dirigente dell’Istituto, prof. Adriano Gioè – e fondamentalmente in orario antimeridiano, dalle ore 08:20 alle ore 13:55 (con sei unità di lezione, come negli altri indirizzi); grazie allo strumento della didattica digitale integrata (parte del curricolo verrà svolto in modalità a distanza, con lezioni sincrone ed asincrone) e della flessibilità organizzativa e didattica, gli studenti potranno raggiungere lo stesso profilo in uscita del percorso quinquennale, con unità di apprendimento rimodulate e il potenziamento delle STEM, delle lingue straniere, dell’informatica e della logica attraverso Laboratori di nuova istituzione, il tutto proposto con metodologie didattiche innovative (codocenza, CLIL, cooperative learning, tutoraggio a distanza, Flip Teaching e Debate)”.

Sarà previsto, inoltre, dal terzo anno di corso l’insegnamento in lingua straniera (inglese) di una o più discipline non linguistiche (CLIL) comprese nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (Matematica, Fisica, Scienze naturali e Storia dell’Arte), per almeno un terzo del monte ore annuale. Completeranno l’offerta formativa i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (ex alternanza scuola-lavoro) già a partire dal secondo anno, afferenti soprattutto alle STEM e all’area storico-filosofica (competenze argomentative e critiche).

Di seguito il quadro orario del liceo scientifico sperimentale quadriennale istituito presso l’Alighieri di Anagni (una sola classe autorizzata dal Ministero dell’Istruzione), al quale ci si potrà iscrivere entro il 04 febbraio 2022.