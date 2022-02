Mascherine all’aperto: stop all’obbligo da venerdì 11 febbraio in tutta Italia

Basta mascherine all’aperto in tutte le regioni di Italia, indipendentemente dal sistema dei colori, dall’11 febbraio 2022.

Stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio

Dopo la stretta dei mesi invernali, in arrivo degli allentamenti: Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, annuncia all’Ansa che è in fase di preparazione un provvedimento del Ministero della Salute.

Da quanto anticipato, si evince che non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, in tutte le regioni di Italia, e non solo in quelle bianche, a partire dal prossimo 11 febbraio.

Continuano a scendere i contagi e il numero dei ricoverati, così come i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e l’esecutivo ha annunciato che a breve verrà stilato un calendario con tutte le date per superare le attuali restrizioni.

Foto di repertorio