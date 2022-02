Una week-end di neve sulle alte vette del Lazio, tra cui anche quella del monte Terminillo, in provincia di Rieti. Proprio la bella giornata ha favorito l’escursionismo. Tuttavia, c’è chi ha avuto problemi, come ad esempio due escursionisti residenti a Roma. Entrambi 50enni, sono rimasti bloccati sul Terminillo, a circa 2mila metri d’altezza. Non riuscendo più a tornare giù, a valle, è stato necessario chiamare i soccorsi.

Escursionisti rimasti bloccati sul Terminillo, a quota 2mila metri

Sul posto sono così giunti gli uomini del soccorso alpino, coadiuvati da un team di soccorritori nelle vicinanze della cima della montagna. I due sono stati aiutati: dapprima imbragati e legati, e poi portati giù in sicurezza dal personale intervenuto.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’Ordine, che si sono avvalse dell’aiuto di un elicottero. Per fortuna, le conseguenze non ci sono state. Solo tanta paura per i due, ma nessuna ferita riportata.