Incidente mortale a Dragona: auto contro moto, deceduto un 33enne

Tragico incidente quello avvenuto ieri pomeriggio, 5 febbraio 2022, nella zona di Dragona: morto un giovane di 33 anni.

Incidente mortale a Dragona ieri pomeriggio: deceduto un 33enne

Un uomo di 33 anni, a bordo della sua moto, è morto in seguito allo scontro con un’auto intorno alle 17:00 di ieri, in via Domenico Bertoli, zona Dragona. L’impatto è stato tremendo e per il giovane sbalzato sull’asfalto non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, gli agenti del X Gruppo Mare, che si sono occupati dei rilievi del caso. I veicoli sono stati sequestrati; il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Foto di repertorio