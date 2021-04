Al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno denunciato, per rapina, un giovane residente a Dragona.

Le indagini hanno riguardato una serie di rapine e tentate rapine, poste in essere nella notte fra il 30 ed il 31 marzo 2021.

L’autore, armato di coltello e approfittando dell’oscurità della notte, aveva aggredito ben 5 persone impossessandosi del loro denaro; il ragazzo è stato in breve tempo identificato e bloccato dai Carabinieri, grazie alle testimonianze delle vittime e alla visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dei luoghi in cui lo stesso aveva dato sfogo alla propria follia criminale.

Il giovanissimo, già noto alle forze dell’ordine e trovato in possesso dell’arma utilizzata per le sue rapine, è stato denunciato in attesa di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.