Oltre 250 iscritti in meno di 24 ore alla pagina in favore della liberazione dell’uomo.

Scatta su Facebook la solidarietà per l’egiziano di Gallicano. oltre 250 persone ne chiedono la liberazione dalla detenzione in Oman

Scatta la solidarietà per la liberazione del cittadino egiziano, Nader Moursy, 60 anni, (Laureato in Economia e Commercio, che ha lavorato anche in Usa, Russia nel settore petrolifero) residente a Gallicano nel Lazio (provincia di Roma), con un vissuto anche a Palestrina.

Ieri infatti è stata aperta su Facebook la pagina che ne chiede la sua liberazione dall’attuale stato di detenzione nel sultano dell’Oman.

Dal 2016 ad oggi infatti, con alterne e complesse vicende, l’uomo è stato prima privato del passaporto, poi detenuto, condannato, graziato senza esecuzione e poi ancora detenuto.

La sua famiglia romana, la moglie Antonella Parolari e la figlia Yasmin sono fortemente preoccupate per una situazione che dura ormai da lunghissimi 5 anni e si battono per il suo rientro in Italia.

Sono state allertate sia il Ministero degli Esteri, sia l’Ambasciata Egiziana in Oman e in Italia, ma per il momento Nader rimane ancora in Oman contro la sua volontà.