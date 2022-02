Casilino. Servizi antirapina e controlli presso le metro; un arresto per droga

Nel pomeriggio di lunedì scorso, ha avuto luogo un servizio straordinario ad Alto Impatto in zona Casilino, così come disposto con apposita ordinanza del Questore.

I controlli

Oltre agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, hanno partecipato ai controlli personale del Reparto Prevenzione Crimine, equipaggi delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Unità Cinofile, personale dell’Arma dei Carabinieri e Ispettori S.I.A.N. della ASL Roma 2.

Sottoposte a verifica alcune attività commerciali. Per una rivendita di tabacchi in via Collatina, a seguito di ispezione, è stata disposta l’adozione di un provvedimento amministrativo per la chiusura temporanea dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate.

Durante il servizio è stata rivolta particolare attenzione anche alle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, in particolare alla fermata Metro linea C “Grotte Celoni” dove sono state identificate 50 persone tutte in regola con la normativa relativa al possesso del “green pass”.

Nell’ambito del servizio del controllo straordinario del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno proceduto all’arresto di un soggetto, romano di 57 anni, con precedenti di polizia, trovato in possesso di alcuni grammi di eroina e 3795 euro in contante oltre a materiale per il confezionamento. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 1000 euro di multa.

Particolare attenzione da parte delle Nibbio dell’U.P.G.S.P., è stata rivolta anche nei confronti di farmacie, uffici postali, supermercati e gioiellerie dove sono stati effettuati servizi specifici antirapina.

Al termine dei controlli sono state identificate 72 persone, tutte con regolare possesso del “green pass”, tranne una che è stata sanzionata.

Analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.