Casilino e dintorni sotto torchio. Controlli straordinari: fioccano multe

Roma. Servizi ad alto impatto della Polizia di Stato a Casilino: controlli della Polizia di Stato e di Polizia Locale Roma Capitale. 9 le sanzioni amministrative elevate.

Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti del VI Distretto Casilino, nelle zone di competenza, con la collaborazione degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, delle Nibbio dell’U.P.G.S.P. , del personale di Polizia Locale Roma Capitale e della Metro Security ATAC.

Servizi iniziati presso il capolinea ATAC fermata metro C “Grotte Celoni” e della linea C della Metro di Roma dove, unitamente al personale della sicurezza sono state effettuare verifiche sul possesso della certificazione verde rafforzata e del titolo di viaggio nonché sull’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale tipo Ffp2.

Sono state sottoposte a controllo documentale 182 persone di cui 3 sprovviste di certificazione verde, 2 sprovviste di mascherina e 8 sprovviste di titolo viaggio: tutti sanzionati.

Sono stati controllati 2 esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande su via Casilina e via Walter Tobagi dove, i 12 avventori presenti risultavano tutti in regola con le previste normative .

Altri 3 esercizi commerciali ispezionati con i colleghi della Polizia Locale Roma Capitale su via Casilina e via Raoul Chiodelli.

Nel primo, un’attività di somministrazione e rivendita tabacchi gli agenti hanno riscontrato violazioni a carattere amministrativo contestando 3 sanzioni di natura pecuniaria per la mancata esposizione del listino prezzi e di etichettatura sugli alimenti esposti. All’interno sono stati identificati 13 avventori di cui 1 di origine straniera e 2 dipendenti, tutti con certificazione verde.

In via Raoul Roghelli, all’interno di un esercizio commerciale sono stati controllate 8 persone tra cui il titolare. 1 la sanzione per mancato utilizzo del dispositivo di protezione .

Effettuati servizi antirapina dalle Nibbio presso farmacie Uffici Postali, Istituti di Credito supermercati/centri commerciali e tabaccherie alla Borghesiana, Finocchio, Ponte di Nona , Roma Est, Riserva Nuova e Castelverde.

Al termine dei servizi sono state identificate 224 persone di cui 108 di origini straniere e fermati per il controllo 14 veicoli.