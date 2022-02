Sono attese per oggi le nuove norme anti-Covid per il mondo della scuola e in merito all’estensione del Green Pass per i vaccinati con dose booster.

Scuola e Green Pass: cosa potrebbe cambiare?

Si attende il parere del Comitato tecnico scientifico, a cui dovrebbe seguire il Consiglio dei Ministri: le decisioni principali dovrebbero riguardare la scuola e il Green Pass. Quest’ultimo potrebbe avere una durata illimitata per chi è vaccinato con la dose booster, quindi ha effettuato tre dosi di vaccino anti-Covid.

Si ipotizza anche la revoca delle limitazioni per chi è positivo ma completamente asintomatico.

Per la scuola, si pensa ad una modifica sostanziale al sistema delle quarantene. Si riapre il dibattito sull’introduzione di un distinguo per la Dad tra bambini con o senza dose, ma la Lega che chiede “di evitare discriminazioni tra i bimbi vaccinati e non”. In bilico anche l’ipotesi della Dad alle elementari – come già succede per le medie e le superiori – solo a partire dai tre casi e solo a chi non è immunizzato.

Non è invece certo se il provvedimento di oggi apporterà modifiche anche al sistema dei colori delle regioni e al computo dei ricoveri per Covid.

Foto di repertorio