E’ stata presentata al Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas 2022 la nuova “super mascherina” che promette di dare una sferzata decisiva al Covid. Infatti, oltre a “distruggere” il Coronavirus, promette anche di far evitare che arrivi alle vie respiratorie inquinamento e batteri di altra natura. Ma il costo non è proprio così alla portata di tutti… Scopriamo dunque come funziona.

La nuova “super mascherina” possiede un sistema di protezione delle vie respiratorie in grado non solo di contrastare il Coronavirus, come già fanno le mascherine presenti sul mercato, soprattutto l’FFP2, ma che promette persino di distruggere il Sars-Cov2 al minimo contatto con il tessuto della stessa.

Non solo: stando ai produttori, sarebbe in grado di fornire gli stessi effetti su tutte le varianti conosciute fin’ora. La supermascherina distruggerebbe così il Covid con il solo contatto ed è dotata di un filtro attivo, in grado di non far penetrare nemmeno batteri e inquinanti di varia natura.

A differenza di quelle sul mercato, l’aria può filtrare in parte dai lati. Questa, promettono, è totalmente isolante. Il costo? Non proprio alla portata di tutti. Costerà infatti 300 euro.