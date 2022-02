Orrore a Roma, ritrovato un corpo semi carbonizzato in un camper

Choc a Roma dove, all’interno di un camper, è stato ritrovato il corpo semi carbonizzato di un uomo.

Ritrovato il corpo semi carbonizzato di un uomo

La notizia viene riportata direttamente da Il Messaggero. In zona Prati, più precisamente lungo via Angelo Emo, a Roma, è stato ritrovato il corpo semi carbonizzato di un uomo in un camper.

Al momento l’ipotesi più probabile è che l’uomo vivesse lì da tempo e che il mezzo sia andato a fuoco. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine che ha chiuso la zona al traffico.

Presente anche il 118 e i Vigili del Fuoco.