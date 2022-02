Dopo aver fatto da superospiti a Sanremo, i Maneskin preparano il nuovo tour italiano e soprattutto, Covid permettendo, si preparano a riempire il Circo Massimo, così come fecero qualche anno fa i Rolling Stones.

Concerto Maneskin Roma Circo Massimo: date e biglietti

Nella speranza che la prossima primavera e soprattutto l’estate diano una mano a gettarci definitivamente il Covid alle spalle, i Maneskin si preparano a fare il pienone in tutte le loro date del tour. Concerti che erano inizialmente previsti per il 2021 e poi sono stati rinviati al 2022.

A Roma si spera di fare l’ennesimo botto della loro brillante e rapidissima carriera, con una data, quella estiva, che conta di fare il boom.

Sabato 9 luglio 2022, alle ore 21, è infatti prevista la data del loro concerto italiano, a Roma, Circo Massimo. Clicca qui per acquistare i biglietti e assistere dal vivo alla loro esibizione.

Che ne pensate della giovane band romana? Andrete anche voi al concerto dei Maneskin? Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston di Sanremo – dove sono recentemente tornati – che li consacrò al definitivo successo e a un anno ricco di soddisfazioni artistiche e personali, il gruppo più amato dai giovani torna a Roma e proprio nella Capitale cercherà di fare ancora una volta il sold-out e di confermarsi ancora una volta come il gruppo più rappresentativo di una generazione che sta riscoprendo il gusto del glam-rock.

Appuntamento dunque al 9 luglio 2022. C’è ancora tempo per comprare i biglietti, ma come i fan dei concerti sanno benissimo, in questi casi andranno a ruba ben prima dello scoccare dell’estate.

A meno di problemi con il Covid, la cui curva di contagi sembra fortunatamente in fase discendente, la data resta confermata e sono già in vendita i biglietti. Trattandosi anche di un evento all’aperto, sarà difficile (ma non impossibile) andare incontro a imprevisti. E buon concerto a tutti!